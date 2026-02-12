Bremer, Yildiz e Thuram junior: secondo il Corriere dello Sport, sono solo questi tre calciatori della Juventus che sulla carta, oggi, potrebbero aspirare a una maglia da titolare nell'Inter. Un confronto, totalmente teorico, che secondo il quotidiano romano fa capire la distanza tecnica tra la squadra di Chivu e quella di Spalletti.

Raggruppando le classifiche degli ultimi 5 campionati, i punti di distacco sono addirittura 60 in favore dell'Inter. Eppure gli investimenti nel medesimo periodo dovrebbero suggerire l'opposto (differenza di 328 milioni secondo il quotidiano). "È un dominio determinato dalla programmazione, dalla bontà degli investimenti, dal progetto sportivo avviato con l’arrivo di Marotta, architetto (accanto ad Andrea Agnelli) dei nove scudetti consecutivi della Signora e ora presidente del club nerazzurro - sottolinea il CdS -. Nell’ultimo quinquennio, il trend del derby d’Italia è stato rovesciato. La Juve, cambiando tecnici e dirigenti, ha accumulato un passivo di 256 milioni tra acquisti e cessioni. Il club di via della Liberazione, puntando anche sui parametri zero di lusso (Marcus Thuram e Calhanoglu), può sfoggiare un saldo positivo di 72 milioni. L’impresa non sarebbe stata possibile senza il lavoro di Inzaghi e i premi Uefa generati da due finali Champions, senza contare lo scudetto della seconda stella, le due Coppe Italia e le tre Supercoppe italiane messe in bacheca dal 2021. La Signora si è dovuta accontentare della Coppa Italia alzata da Allegri".