FIFPRO Europe è entrata a far parte del Comitato Esecutivo UEFA, una notizia storica che riconosce il coinvolgimento dei giocatori nelle decisioni chiave che riguardano il calcio, dalla salute alle condizioni di lavoro, fino alla direzione generale del calcio in Europa. Ciò conferma ulteriormente il valore della loro voce nel plasmare il futuro di questo sport.

David Terrier, attuale presidente di FIFPRO Europe, diventa il primo rappresentante dei giocatori con diritto di voto nel massimo organo decisionale della UEFA, in un'iniziativa approvata oggi al Congresso UEFA di Bruxelles: "Il calcio europeo ha compiuto oggi un importante passo avanti verso una governance equa e inclusiva. I giocatori non saranno più esclusi quando verranno prese decisioni che li riguardano e che riguardano il calcio europe - le parole di Terrier -. Includendo FIFPRO Europe nella sua struttura di governance, la UEFA sta dando il buon esempio alle confederazioni calcistiche regionali. Ciò rafforza la fiducia e la stabilità tra le parti interessate e rappresenta uno sviluppo positivo verso l'attuazione di accordi collettivi che offrano un modo equo e sostenibile per regolamentare il calcio professionistico. Non vedo l'ora di rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione con la UEFA e il Presidente Aleksander Čeferin e di collaborare con i miei colleghi membri del Comitato Esecutivo UEFA su decisioni che servano al meglio gli interessi del calcio europeo".

"I giocatori sono una parte centrale del nostro sport e la loro voce merita di essere ascoltata ai massimi livelli - ha spiegato il presidente UEFA Ceferin -. Accogliere FIFPRO Europe e David Terrier nel Comitato Esecutivo UEFA è un passo logico e positivo che riflette il nostro impegno per una governance inclusiva e rappresentativa".