"FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo Arturo Sigon" scrive il club nerazzurro in una nota ufficiale dopo la scomparsa del noto regista e sceneggiatore milanese.

"Regista e sceneggiatore milanese, Sigon nel 2024 ha diretto con professionalità, passione e dedizione "Inter. Due stelle sul cuore", il film prodotto da Filmmaster in collaborazione con Inter Media House e Red Joint Film, distribuito da Nexo Studios, sul 20° Scudetto della storia nerazzurra - ricorda Inter.it -. In passato aveva diretto (con Simone Scafidi) "Zanetti story", documentario sulla vita e la carriera di Javier Zanetti. Alla famiglia di Sigon va il pensiero e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra".