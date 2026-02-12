Aleksandar Stankovic è in questo momento sulla cresta dell’onda, visto il grande rendimento che sta avendo al Bruges e la volontà dell’Inter di riportarlo a casa. Il figlio d’arte figura infatti nella classifica stilata dal CIES dei trasferimenti di maggior valore nella storia del campionato belga. Terzo posto per Stankovic jr, dietro solo a Karetsas e Tzolis.