Una lunghissima attesa sta per finire. Denzel Dumfries è pronto a riprendersi la fascia destra, custodita con grande abnegazione da Luis Henrique dallo scorso novembre, quando l'olandese è uscito di scena in Inter-Lazio per un problema alla caviglia che ha richiesto l'intervento chirurgico. Ora per la trasferta di Lecce l'ex PSV Eindhoven potrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu, risolvendo così lo sbilanciamento a sinistra della squadra. Dumfries dunque si prepara a un finale di stagione da protagonista, si spera come la scorsa quando trascinò l'Inter fino alla finale di Champions League e diede un contributo nel duello in campionato contro il Napoli. Poi ci sarà il Mondiale in cui lui vorrà essere protagonista con la maglia Oranjie.

Questa l'agenda di campo per l'esterno destro di Aruba. Poi parallelamente inizieranno i discorsi sul suo futuro e non è un mistero che sul contratto del diretto interessato sia presente una clausola da 25 milioni di euro che potrebbe essere esercitata senza problemi da numerosi club esteri. Tra questi non si esclude un ritorno di fiamma da parte del Liverpool, visto che Arne Slot è un suo grande ammiratore e ha già provato a farselo regalare a gennaio, in concomitanza con l'infortunio del connazionale Jeremie Frimpong. Soluzione che sarebbe perfetta per il giocatore che ambisce a un'esperienza in Inghilterra con una maglia importante. Occhio però anche alla Spagna: secondo quanto appurato da FcInterNews, in caso di partenza di Nahuel Molina, l'Atletico Madrid potrebbe bussare alla porta dell'Inter proprio per Dumfries, profilo che piace a Diego Simeone.

Sicuramente la vetrina del Mondiale potrebbe aumentare le pretendenti così come la possibilità che qualcuno paghi la clausola rescissoria. Eventualità che non troverebbe impreparata la dirigenza di Viale della Liberazione, consapevole del fatto che il giocatore gradirebbe una nuova esperienza e che la cifra per interrompere il contratto sia alla portata di diverse società. Sarebbe, in altre parole, un addio indolore e calcolato. Ma la priorità adesso è il campo e Dumfries sa benissimo che l'ambiente nerazzurro attende con ansia il suo ritorno per raggiungere gli obiettivi stagionali. Per il futuro c'è tempo.