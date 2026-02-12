Giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione al Palamartesana di Bussero che, nella giornata di sabato 7 febbraio, ha ospitato il Torneo Powerchair “Trofeo Tecsystem”. Organizzato dagli Snakes Milano, realtà powerchair “gemellata” con Inter nell’ambito delle squadre Special nerazzurre, l’evento è stato un’importante occasione per celebrare i valori del calcio come strumento di partecipazione, condivisione e abbattimento delle barriere, dentro e fuori dal campo.

Presente in rappresentanza del Club, una delegazione del Settore Giovanile nerazzurro coinvolta nell’ambito della UEFA Youth League Social Project, iniziativa introdotta dalla UEFA per sensibilizzare i giovani calciatori sui temi sociali e sul senso di responsabilità anche fuori dal campo. Il progetto prevede un contributo da destinare al sostegno di un’iniziativa sociale del territorio che Inter ha devoluto a favore dell’attività sportiva degli Snakes Milano, rafforzando un percorso concreto e confermando il proprio impegno a sostegno di iniziative strutturate nel territorio.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza delle Legends nerazzurre Fabio Galante e Lisa Alborghetti, che hanno dato il via al torneo e sono stati protagonisti del cerimoniale ufficiale.

Tra gli atleti degli Snakes Milano era presente anche Lorenzo Salvaderi, tedoforo per l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026 esimbolo di determinazione, passione e valori sportivi: