Prepariamoci insieme a Inter-Juventus, big match in programma sabato sera a San Siro. Le ultimissime di formazione e da Appiano. Spazio anche al mercato con due novità su Bisseck e Dumfries, ma a tenere banco è anche il futuro di Pavard.

Gio 12 febbraio 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
