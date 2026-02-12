La Juventus si avvicina all'appuntamento col derby d'Italia e dalla Continassa arrivano notizie riguardanti Weston McKennie. Secondo Tuttosport, il centrocampista non si è allenato col gruppo ieri, a causa di un fastidioso taglio alla caviglia. Oggi tornerà a lavorare coi compagni.

Notizie positive su Conceiçao, che al contrario di McKennie era già ieri col gruppo. Secondo quel che arriva dl centro sportivo bianconero, in porta resterà Di Gregorio, davanti a lui Bremer e Kelly, che torna dal 1'. Esterni Kalulu e Cambiaso. A centrocampo Locatelli con Thuram, sulla trequarti Conceiçao, McKennie e Yildiz dietro a David, favorito su Openda.