Luciano Spalletti non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juve, match di cartello della 25esima giornata di Serie A, in programma sabato sera, a San Siro. Al suo posto, riporta TMW, sarà il capitano Manuel Locatelli ad anticipare i temi del derby d'Italia attraverso le domande dei giornalisti. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 12 febbraio 2026 alle 15:55
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
