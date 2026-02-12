I ricavi totali delle competizioni maschili di calcio per club della passata stagione, ratificati dalla UEFA al Congresso 2026 di Bruxelles, si sono attestati a quota 4,4 miliardi di euro, con un incremento di 690 milioni di euro rispetto ai dati del 2023/24. Questo aumento, fanno sapere da Nyon, ha portato a maggiori reinvestimenti nel calcio, con una distribuzione finanziaria ai club che ha raggiunto i 3,4 miliardi di euro, 400 milioni di euro in più rispetto all'annata precedente.

"Abbiamo inoltre ribadito il nostro impegno nel calcio destinando il 10% dei nostri ricavi lordi dalle competizioni a pagamenti di solidarietà. Di questi, 308 milioni di euro vengono dirottati verso i club che non partecipano alle competizioni europee, con un aumento del 76% rispetto alla cifra precedente, con ulteriori finanziamenti distribuiti ai club eliminati nei turni di qualificazione. Ulteriori 25 milioni di euro vengono utilizzati per sostenere la Youth League e le competizioni femminili per club", si legge nella nota UEFA.