Dopo il sorteggio dei gironi di Nations League che hanno visto l'Italia uscire nel Gruppo 1 insieme a Francia, Belgio e Turchia, il collaboratore del commissario tecnico azzurro, Leonardo Bonucci, ha commentato il risultato delle urne: "È un girone difficile, andremo a giocare contro tre delle migliori nazionali al mondo, ricche di talento. Saranno delle grandi sfide, molto eccitanti, avremo degli stadi pieni di entusiasmo. L'obiettivo è quello di andare il più lontano possibile nella competizione" ha detto l'ex difensore con consapevolezza ma anche buoni auspici.