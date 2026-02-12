"Se mi manca l'Italia? Ogni giorno, da voi sono stato benissimo: è un pensiero fisso. Penso alla Fiorentina, alla Juve, all’Inter. Sono stato bene ovunque, pur con alti e bassi. Ho vissuto tanti momenti, un giorno tornerò e lo farò da allenatore". Così inizia l'intervista a Felipe Melo pubblicata su Tuttosport.

"Occhio ai due Thuram, come all’andata: possono essere più determinanti persino di Lautaro e Yildiz. E mi piace anche Zielinski, è un giocatore prezioso come pochi. Se riuscirò mai a ricucire con la Juve? Non ne ho idea. So però che i tifosi della Juve si sono arrabbiati per il mio post sul Galatasaray dopo il sorteggio. Tiferò Inter e Gala, sì, ma il passato non si cancella e serve sempre per crescere nella vita. E poi in Italia tornerò presto, anche solo per bere un po’ del vostro ottimo vino".