Buone notizie in casa Juventus in vista della sfida contro l'Inter: Weston McKennie è recuperato. Il centrocampista statunitense, che nella sfida contro la Lazio di domenica scorsa aveva rimediato un taglio alla caviglia che gli ha impedito di allenarsi con continuità nei primi giorni di questa settimana, oggi è tornato a lavorare in gruppo ed è da considerarsi completamente ristabilito.

Intera seduta con i compagni, facile immaginare che Luciano Spalletti lo impiegherà dal primo minuto nel derby d'Italia.