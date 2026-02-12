Uno dei nomi accostati all'Inter sul mercato è quello di Lukas Hornicek, 23 anni, estremo difensore del Braga, del cui futuro ha parlato l'ex direttore sportivo del Pardubice, Martin Shejbal. "Sono in contatto con i miei amici e colleghi che lo rappresentano, quindi ho le informazioni più aggiornate", ha dichiarato in un'intervista a Radiožurnál Sport.

"So che l'interesse maggiore proviene dall'Inter, che ha ripetutamente chiesto informazioni su Lukáš. Ma ci sono anche club inglesi e il Club Brugge, che era interessato a lui anche prima dell'Inter. Ci sono state brevi trattative con il Braga, ma non si è ancora concretizzato nulla. Penso che Lukáš non abbia ancora deciso di impegnarsi con un club inglese o tedesco", ha aggiunto. Il Pardubice è la squadra in cui Hornicek è sportivamente cresciuto.