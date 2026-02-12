Il Lumezzane resiste per 40 minuti in inferiorità numerica e riesce a portare a casa uno 0-0 d'oro dall'U-Power Stadium di Monza contro l'Inter Under 23. "Un punto importante, considerando l’andamento della gara - l'analisi del tecnico Emanuele Troise -. Abbiamo giocato bene il primo tempo, ci è mancata un po’ di incisività in termini di velocità perché abbiamo perso delle potenziali occasioni per offendere in modo più determinante. Il secondo tempo, purtroppo, è stato condizionato da questa espulsione, che ci ha obbligati a difendere un po' di più contro una squadra di qualità. Abbiamo avuto anche una nostra occasione importante, considerando il tempo a disposizione non era scontato né semplice. Questa prestazione ci deve dare consapevolezza di quello che possiamo fare nel momento in cui ci prepariamo in un certo modo e giochiamo in un certo modo”.

L'espulsione di Deratti.

"Non ci dobbiamo attaccare a questo, non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo oggi (ieri, ndr). E' stata una partita condizionata sicuramente anche con le prime ammonizioni dei nostri due centrali eccessive. Andiamo avanti perché domenica si aspetta una partita per il nostro campionato fondamentale in casa contro la Giana”.