Denzel Dumfries vede il rientro in campo. Ieri il laterale olandese è tornato a lavorare in parte con il resto del gruppo dopo l'infortunio alla caviglia sinistra che lo tiene ai box ormai da inizio novembre. Anche oggi il numero 2 nerazzurro si è allenato regolarmente in campo, rassicurando poi i tifosi sul rientro a disposizione ormai sempre più vicino: "Back with the team, manca poco", il messaggio pubblicato in un post su Instagram

Sezione: Focus / Data: Gio 12 febbraio 2026 alle 17:55
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
