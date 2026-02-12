Denzel Dumfries vede il rientro in campo. Ieri il laterale olandese è tornato a lavorare in parte con il resto del gruppo dopo l'infortunio alla caviglia sinistra che lo tiene ai box ormai da inizio novembre. Anche oggi il numero 2 nerazzurro si è allenato regolarmente in campo, rassicurando poi i tifosi sul rientro a disposizione ormai sempre più vicino: "Back with the team, manca poco", il messaggio pubblicato in un post su Instagram.
Sezione: Focus / Data: Gio 12 febbraio 2026 alle 17:55
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Da sempre a contatto con l'Inter per 'colpa' dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera.
