Il cammino dell'Inter appare inarrestabile: 11 vittorie nelle ultime 12 partite di campionato. Fa eccezione solo il pari casalingo con il Napoli, l'ennesimo scontro diretto non vinto. Ecco, quella con la Juve sarà l'occasione per tornare a vincere contro una big italiana, cosa che non accade dal derby della seconda stella. Nello specifico - come ricorda la Gazzetta - i nerazzurri non battono i bianconeri da due anni: l’ultimo successo è del 4 febbraio 2024, 741 giorni fa.
"Cristian Chivu, condottiero di Resita, Romania, è partito da Ucla - quartier generale dei nerazzurri durante il Mondiale per Club – ed è arrivato a giocarsi il derby d’Italia con 12 punti di vantaggio sulla Juventus, 8 sul Milan (momentanei) e 9 sul Napoli. L’ha fatto a suon di piccole rivoluzioni, utili rigenerazioni – vedi Dimarco e Zielinski -, innesti all’altezza e grandi discorsi, quelli capaci di toccare corde profonde e far riflettere - spiega la rosea -. In questi giorni l’allenatore nerazzurro ha parlato di nuovo alla squadra e le parlerà ancora tra oggi e domani. Ha serrato le file e preteso attenzione massima. Il concetto è: vietato sedersi, vietato pensare che dopo 11 vittorie nelle ultime 12 ci si può rilassare un po’. Alt, nessuna leggerezza. Nessuna eccezione. Anche perché da Napoli hanno caricato l’arco e scagliato frecce affilate. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, infatti, Antonio Conte ha parlato di un’Inter che «sta viaggiando», così come Milan, Roma e Juve. Ma la frase sui nerazzurri ha fatto più rumore. Quando gli hanno chiesto dello scudetto ha risposto con un ghigno beffardo: «Abbiamo nove punti di distacco e problemi seri a livello di infortuni, di cosa stiamo parlando?»".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
