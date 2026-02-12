Mentre l'Inter di Chivu continua a portare a casa risultati sul campo, arrivano anche quelli sugli spalti e dopo i 75.562 spettatori e l'incasso record da oltre 8,6 milioni di euro registrati in Inter-Milan dello scorso novembre si va verso un altro storico sold out. Anche per il derby d'Italia sono previsti numeri da record, fa sapere la Gazzetta dello Sport.

Inter-Juventus "si appresta a diventare un'altra partita da ricordare per cornice, biglietti venduti e guadagni ottenuti dagli stessi. Sarà inoltre il sesto record consecutivo (tutti registrati nelle ultime due stagioni) per il club nerazzurro che occupa adesso tutti i primi sei posti di questa speciale classifica della storia del nostro campionato". Le stime fanno prevedere un incasso che si aggirerà sugli 8 milioni, molto vicino dunque al derby di Milano, partita che ha raggiunto l'apice storico.