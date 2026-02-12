Nel suo discorso tenuto al 50esimo congresso UEFA, andato in scena a Bruxelles, Aleksander Ceferin non poteva non pronunciarsi sul principio d'accordo tanto sospirato raggiunto tra il Real Madrid, l'EFC e Nyon che, di fatto, ha l'obiettivo di porre fine definitivamente al contenzioso sulla Super League: "Sono lieto che Real Madrid e Barcellona si tornati in famiglia - le parole del numero uno del calcio europeo -. La verità è che eravamo tutti stanchi. Voglio essere chiaro: non abbiamo mai perso il rispetto reciproco con Florentino Pérez né il nostro amore per il calcio, nonostante le nostre divergenze. L'unico vincitore è il calcio. E grazie a Nasser Al-Khelaifi perché la sua leadership è stata fondamentale per riunirci".