Nel suo discorso tenuto al 50esimo congresso UEFA, andato in scena a Bruxelles, Aleksander Ceferin non poteva non pronunciarsi sul principio d'accordo tanto sospirato raggiunto tra il Real Madrid, l'EFCNyon che, di fatto, ha l'obiettivo di porre fine definitivamente al contenzioso sulla Super League: "Sono lieto che Real Madrid e Barcellona si tornati in famiglia - le parole del numero uno del calcio europeo -. La verità è che eravamo tutti stanchi. Voglio essere chiaro: non abbiamo mai perso il rispetto reciproco con Florentino Pérez né il nostro amore per il calcio, nonostante le nostre divergenze. L'unico vincitore è il calcio. E grazie a Nasser Al-Khelaifi perché la sua leadership è stata fondamentale per riunirci".

Sezione: News / Data: Gio 12 febbraio 2026 alle 13:40 / Fonte: marca.com
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
