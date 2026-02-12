Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Charles De Ketelaere, finito sotto i ferri dopo la lesione al corno posteriore del menisco. Attraverso una nota ufficiale, l'Atalanta comunica che il belga "è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna - si legge -. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".

Lo stop, secondo quanto riferisce Sky Sport, sarà di almeno un mese e mezzo, con il ritorno in campo previsto dopo la sosta per le nazionali di marzo. Se i tempi verranno confermati, allora CDK sarà costretto a saltare la sfida contro l'Inter in programma nel weekend del 15 marzo.