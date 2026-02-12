Sono ufficiali gli anticipi e posticipi fino alla 31esima giornata di Serie C, dove l'Inter U23 è inserita nel Girone A. Qui sotto, nel dettaglio, il calendario dei nerazzurri di Stefano Vecchi.

IL CALENDARIO DELL'INTER U23:

GIORNATA 1 Novara-Inter U23 1-1

GIORNATA 2 Inter U23-Pro Patria 2-2

GIORNATA 3 Virtus Verona-Inter U23 1-2

GIORNATA 4 Inter U23-Lecco 0-1

GIORNATA 5 Pergolettese-Inter U23 0-2

GIORNATA 6 Inter U23-Triestina 2-0

GIORNATA 7 Lumezzane-Inter U23 1-2

GIORNATA 8 Inter U23-Ospitaletto F. 2-2

GIORNATA 9 Inter U23-Renate 1-1

GIORNATA 10 Alcione Milano-Inter U23 1-2

GIORNATA 11 Inter U23-Cittadella 0-1

GIORNATA 12 Albinoleffe-Inter U23 1-3

GIORNATA 13 Inter U23-L.R. Vicenza 1-2 (ritorno 15/03/2026)

GIORNATA 14 Dolomiti B.-Inter U23 1-0 (ritorno 22/03/2026)

GIORNATA 15 Trento-Inter U23 0-1 (ritorno 29/03/2026)

GIORNATA 16 Inter U23-Pro Vercelli 1-1 (ritorno 04/04/2026)

GIORNATA 17 Arzignano V.-Inter U23 1-1 (ritorno 12/04/2026)

GIORNATA 18 Inter U23-Giana Erminio 0-1 (ritorno 19/04/2026)

GIORNATA 19 Union Brescia-Inter U23 2-0 (ritorno 26/04/2026)

GIORNATA 20 Inter U23-Novara - Domenica 4/01/2026, ore 14:30

GIORNATA 21 Pro Patria-Inter U23 - Sabato 10/01/2026, ore 17:30

GIORNATA 22 Inter U23-Virtus Verona - Domenica 18/01/2026, ore 17:30

GIORNATA 23 Lecco-Inter U23 - Lunedì 26/01/2026, ore 20:30

GIORNATA 24 Inter U23-Pergolettese - Sabato 31/01/2026, ore 17:30

GIORNATA 25 Triestina-Inter U23 - Domenica 8/02/2026, ore 14:30

GIORNATA 26 Inter U23-Lumezzane - Mercoledì 11/02/2026, ore 20:30

GIORNATA 27 Ospitaletto Franciacorta-Inter U23 - Lunedì 16/02/2026, ore 20:30

GIORNATA 28 Renate-Inter U23 - Sabato 21/02/2026, ore 17:30

GIORNATA 29 Inter U23-Alcione Milano - Sabato 28/02/2026, ore 20:30

GIORNATA 30 Cittadella-Inter U23 - Martedì 3/03/2026, ore 20:30

GIORNATA 31 Inter U23-Albinoleffe - Sabato 7/03/2026, ore 14:30