Una distanza di circa cento milioni. Secondo Tuttosport, il valore della rosa dell'Inter distanzia quello della Juve in tripla cifra, 666.8 milioni di euro a 560,2. Gruppi affidati a due allenatori diversi.

Uno è Chivu il cui gruppo verrà profondamente cambiato in estate visti i tanti giocatodi in scadenza (Sommer, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan, Acerbi a cui il quotidiano aggiunge la situazione di Calhanoglu). L'altro è Spalletti, che alla Juve ha trovato una situazione simile a quella che trovò proprio all'Inter anni fa, anche se allora c'era da riportare in alto una squadra che non era nemmeno in Champions, mentre i bianconeri lo sono.