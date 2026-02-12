Parole dure verso una Milano che non sembra riconoscere più. Sono quelle che Stefano Belisari, meglio noto come Elio, frontman di Elio e le Storie Tese, rilascia al Corriere della Sera commentando la cementifcazione degli ultimi anni del capoluogo lombardo e le inchieste sull'urbanistica: "Non entro nel merito delle inchieste, ma i grattacieli che sono venuti su fanno schifo. Nulla c’entrano con l’anima della città. Milano vuole sembrare Milwaukee, perché?".

Nel suo discorso non risparmia un parere sull'abbattimento dello stadio di San Siro: "Lì sono accadute le cose che mi hanno fatto crescere. Nel calcio, ma anche nella musica. Non si può ridurre sempre tutto e solo ai soldi. So bene che se lo abbattono e ne fanno uno nuovo guadagnano con 50 palazzi tutt’intorno. Però lasceranno tante persone infelici. Orfane".