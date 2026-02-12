Il futuro di Benjamin Pavard in questo momento è tutt’altro che scontato. Com'è noto, il francese si è trasferito in estate al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni: sembra solo una formalità il suo riscatto, ma gli ultimi avvenimenti raccontano altro.

Come spiega il Corsport, il suo rendimento non è stato fin qui ottimale ed è finito pure nel mirino dei tifosi dell'OM. "L’arrivo del nuovo allenatore potrebbe far scattare qualcosa in lui e magari portarlo a invertire il trend stagionale sicuramente al di sotto delle attese - si legge -. Altrimenti, non ci sarà margine per evitare l’addio tra pochi mesi. Pavard farebbe in quel caso rientro a Milano, ma anche lì soltanto di passaggio. Anche perché l’unica certezza nella vicenda è che l’Inter non ha intenzione di riservargli un posto in rosa. Dettaglio risaputo e che probabilmente in sede di mercato porterà a rivedere al ribasso le aspettative dal punto di vista economico sulla cessione. Toccherà eventualmente ad Ausilio risolvere la questione e trovare una soluzione definitiva".