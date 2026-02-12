Alluvioni, terremoti, vulcani, maremoti, incendi boschivi: è grande la varietà di rischi, naturali e non solo, a cui è esposto il territorio italiano. Quasi sempre, però, di questi rischi si parla soltanto a tragedia avvenuta. Per questo motivo, Lega Calcio Serie A e Dipartimento della Protezione Civile vogliono lanciare un messaggio importante a tifosi e appassionati in occasione della 25esima giornata di campionato.

Da domani, venerdì 13 febbraio, a lunedì 16, le squadre scenderanno in campo per aiutare a diffondere questo principio fondamentale, che può contribuire a salvare molte vite in occasione di eventi calamitosi. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Non aspettare un’emergenza, informati prima” poco prima del fischio di inizio di ogni gara.

L’invito è a informarsi su www.iononrischio.gov.it per scoprire cosa fare prima, durante e dopo una situazione di pericolo. Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile, che mette al centro il ruolo attivo che ciascuno di noi può assumere nella prevenzione e riduzione di rischi, agendo prima che si verifichi una calamità e sapendo come comportarsi in caso di emergenza, quando il tempo è poco e la scelta giusta può salvarci la vita.

La campagna 'Io non rischioì è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS - Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani.