Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Pisa-Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato così degli obiettivi stagionali, rispondendo a una domanda sui giocatori che nei giorni scorsi non si sono nascosti per lo Scudetto, Adrien Rabiot in primis:

I giocatori del Milan non si nascondono per lo scudetto, mentre lei parla di Champions: cosa ne pensa?

"Valuto questa cosa in maniera positiva, perché tutti dobbiamo avere l'ambizione di ottenere il massimo. Oggi abbiamo una buona posizione di classifica, però non basta: con 50 punti non vai neanche in Conference. Più ci avviciniamo alla quota Champions, più siamo in una buona posizione di classifica. Ecco perché sono molto importanti queste partite prima del derby".

Cosa pensa delle recenti polemiche sugli arbitri?

"Cinquanta anni fa c'erano discussioni sugli arbitri, ora c'è il VAR che aiuta molto. È uno strumento importante, ci stanno lavorando. La cosa più importante del VAR è l'oggettività, lì bisogna migliorarla al 100% dove possibile. Tutto il resto è soggettivo, e le polemiche ci saranno sempre. Se ti danno qualcosa a favore, stai zitto. Se ti danno qualcosa contro, ti arrabbi. Il miglioramento arriva solo sull'oggettività, non sulla soggettività. Mi è venuto da sorridere perché in Italia siamo andati a commentare un episodio arbitrale accaduto in Inghilterra, in Premier League".

Come giudica la stagione del Milan finora?

"Finora abbiamo fatto una buona stagione, siamo partiti per cercare di tornare in Champions e al momento siamo tra le prime quattro. L'obiettivo è quello. Poi avremmo potuto far meglio in Coppa Italia, che è un nostro rammarico. Dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo, consapevoli che l'Inter - come sapevamo fin dall'inizio - è una squadra molto forte, il Napoli pure è forte, la Juve sta tornando su... Non sarà facile entrare tra le prime quattro, dobbiamo pensare a fare e non alle polemiche o al resto".