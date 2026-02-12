Inter-Juve sarà solo la prima partita di un ciclo di ferro che attende l'Inter fino a Pasqua. Lo ricorda oggi la Gazzetta dello Sport, snocciolando il calendario dei nerazzurri fin dal Derby d'Italia di sabato prossimo. Dato da non sottovalutare: sono già 4 le partite in più rispetto al Milan e al Napoli, che potrebbero diventare 7 in caso di passaggio agli ottavi di Champions e alla finale di Coppa Italia.

"L’ultima Inter di Simone Inzaghi, nel 2024-25, è arrivata in fondo a quasi tutte le competizioni senza vincere un trofeo. La possibile replica di un film già visto agita i sonni di milioni di tifosi interisti - si legge -. La verità sull’Inter l’avremo nei 51-52 giorni che ci separano dal 4-5 aprile, sabato e domenica di Pasqua. Il percorso prevede tre grandi partite. La prima, sabato contro la Juve, non può considerarsi uno scontro diretto perché oggi la squadra di Luciano Spalletti, quarta insieme alla Roma, a meno 12 dai nerazzurri, non è una rivale per il titolo. La seconda, nel fine settimana dell’8 marzo, sarà la partita che, in un senso o nell’altro, indirizzerà la corsa, e parliamo del derby. Le possibilità scudetto di Allegri passano giocoforza per il faccia a faccia con Chivu. Il derby non casca benissimo per l’Inter, potrebbe incastonarsi tra l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como - dato certo - e l’andata degli ottavi di Champions, dato incerto, perché l’Inter agli ottavi non c’è ancora. Il terzo grande big match, contro la Roma a Pasqua, è troppo lontano per capire se e quanto impatterà sullo scudetto. Il cammino in campionato, sino al weekend pasquale, sarà tortuoso: oltre a Juve, Milan e Roma, l’Inter troverà sulla sua strada l’Atalanta, al momento in risalita. A far da cuscinetto, gli incontri con avversari impelagati nelle zone basse, Lecce, Genoa e Fiorentina, e sappiamo quanto e come l’Inter di Chivu sia spietata con le squadre della parte destra della classifica".