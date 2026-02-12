Il Corriere dello Sport non ha dubbi: toccherà a Federico La Penna, della sezione di Roma1, dirigere il big match di San Siro di sabato sera fra l’Inter e la Juventus.

"Per l’arbitro romano, sul podio dei migliori di questa stagione, è il primo derby d’Italia, un riconoscimento per il suo rendimento costante, non solo quest’anno - si legge -. L’ufficialità arriverà oggi".

Con l’Inter sarà all’undicesimo precedente, il terzo quest’anno: 9 vittorie (due in questa stagione), un pareggio e un ko in coppa Italia (negli ottavi del 2023). Stesso numero di gare dirette anche alla Juventus: quest’anno una sola gara (ko a Napoli), in generale 7 vittorie, due pareggi e due sconfitte.