Prima sanzione per tre giocatori dell'Inter dopo la disputa dei quarti di finale di Coppa Italia: il Giudice Sportivo, Alessandro Zampone, ha notificato le ammonizioni prese da Petar Sucic, Francesco Pio Esposito e Issiaka Kamate nel match contro il Torino. Provvedimenti disciplinari da tenere d'occhio in vista della doppia sfida di Coppa Italia che metteranno i nerazzurri di fronte al Como (tra i lariani sanzionati Jacobo Ramon e Sergi Roberto).