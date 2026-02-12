Uno dei giocatori nel mirino dell'Inter è diventato Zeki Celik, secondo Tuttosport. Il giocatore in scadenza di contratto con la Roma ha attirato le attenzioni anche di Juventus e Liverpool, sa giocare da terzo in difesa e da quinto a centrocampo. Caratteristiche simili a quelle di Darmian, a sua volta in scadenza con i nerazzurri. Nel frattempo il calciatore ha declinato un triennale da 2,8 milioni a stagione proposto dai giallorossi.

Sempre in difesa la prima scelta resta Tarik Muharemovic dal Sassuolo, per il quale i nerazzurri hanno già chiesto informazioni.