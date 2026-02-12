La Svizzera di Manuel Akanji incontrerà Scozia, Slovenia e Macedonia del Nord nel Gruppo 1 della Lega B di Nations League. Parlando ai canali della nazionale elvetica, il ct Murat Yakin commenta così l'esito del sorteggio: "Siamo stati inseriti in un girone molto emozionante. Conosciamo la Scozia da Euro 2024 e la Slovenia dalle ultime qualificazioni ai Mondiali. La prima partita contro la Macedonia del Nord sarà una prima assoluta nella nostra storia internazionale. Non vediamo l'ora di giocare le sei partite e vogliamo dimostrare di essere all'altezza della Lega A".