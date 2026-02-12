Tuttosport ripercorre oggi l'avventura di Luciano Spalletti all'Inter partendo da un cimelio presente alla "Rimessa" di Montaione, dove il tecnico conserva tra gli altri il libro contenente il regolamento dello spogliatoio per il 2018/19, scritto assieme alla società in una stagione nella quale scoppiò poi il caso Icardi.
Spalletti, si legge, si sentì solo, non confortato dalla società, che poi a fine stagione opterà per Antonio Conte. Spalletti, che non ha mai sopportato troppo gli spifferi della Pinetina, ora ben si trova nel mondo ovattato della Continassa. In generale non si è lasciato benissimo con la dirigenza nerazzurra, tanto che nel 2020 venne contattato dal Milan ma alla fine rimase a casa perché non trovò l'accordo economico per separarsi dall'Inter.
