Intervistato da CBS Sport, il difensore della Juventus, Lloyd Kelly ha parlato anche del derby d'Italia in programma per sabato prossimo a San Siro contro l'Inter, squadra alla quale ha segnato nella gara d'andata.

Una settimana prima di un derby è diversa dalle altre?

"Sì, si percepisce un’atmosfera diversa, non solo tra i giocatori ma anche nello staff e tra i tifosi. È una partita storica per la Serie A, quindi riceve più attenzione. Allo stesso tempo bisogna affrontarla con la stessa mentalità di ogni altra gara. Sarà una partita difficile. Rispetto all’andata entrambe le squadre sono cresciute nel modo di giocare e nella solidità come gruppo".

Parlaci del gol segnato contro l’Inter nella vittoria 4-3.

"Onestamente è stata una sorpresa. Bremer ha fatto bene a tenere viva l’azione e a rimettere il pallone in mezzo. Stavo decidendo se controllare o tirare subito, alla fine è andata bene".

Quanto è importante McKennie per la squadra?

"La costanza delle sue prestazioni è incredibile, indipendentemente da quello che succede fuori dal campo.

La sua mentalità è sempre la stessa, in allenamento e in partita. È un giocatore su cui puoi sempre contare. Ha giocato in tanti ruoli diversi e dà sempre il massimo per la squadra".