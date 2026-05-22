La nazionale turca di calcio ha iniziato la preparazione per i Mondiali FIFA 2026 presso il centro sportivo e di allenamento Riva Hasan Doğan della Federcalcio locale nei dintorni di Istanbul. La prima sessione di allenamento, guidata dal commissario tecnico Vincenzo Montella, ha segnato l'inizio della lunga e impegnativa campagna di preparazione della squadra verso quella Coppa del Mondo dalla quale i turchi mancano dal lontano 2002 quando furono capaci di centrare la terza posizione finale. Dei 35 giocatori della rosa provvisoria, 25 hanno partecipato alla prima sessione di allenamento della giornata.

Calhanoglu, prima seduta differenziata

Si è allenato a parte invece Hakan Calhanoglu, arrivato in patria prima della fine della stagione con l'Inter, come dichiarato anche dallo stesso Montella qualche giorno fa per poter accelerare il recupero ed essere in perfetta forma per l'inizio della competizione, che vedrà i Milli Takim debuttare nella notte tra il 13 e il 14 giugno contro l'Australia a Vancouver. Montella ha incontrato i giocatori prima dell'allenamento e ha tenuto un breve discorso. La sessione di allenamento è iniziata con la corsa, seguita da esercizi di riscaldamento dinamico e da esercitazioni di passaggio. Divisi in tre gruppi, i giocatori hanno poi lavorato sul controllo di palla e sui passaggi, prima di concludere la sessione con una corsa ad alta intensità. La nazionale proseguirà la preparazione con una sessione di allenamento domani alle 17:15 ora locale.