La nazionale turca di calcio ha iniziato la preparazione per i Mondiali FIFA 2026 presso il centro sportivo e di allenamento Riva Hasan Doğan della Federcalcio locale nei dintorni di Istanbul. La prima sessione di allenamento, guidata dal commissario tecnico Vincenzo Montella, ha segnato l'inizio della lunga e impegnativa campagna di preparazione della squadra verso quella Coppa del Mondo dalla quale i turchi mancano dal lontano 2002 quando furono capaci di centrare la terza posizione finale. Dei 35 giocatori della rosa provvisoria, 25 hanno partecipato alla prima sessione di allenamento della giornata.
Calhanoglu, prima seduta differenziata
Si è allenato a parte invece Hakan Calhanoglu, arrivato in patria prima della fine della stagione con l'Inter, come dichiarato anche dallo stesso Montella qualche giorno fa per poter accelerare il recupero ed essere in perfetta forma per l'inizio della competizione, che vedrà i Milli Takim debuttare nella notte tra il 13 e il 14 giugno contro l'Australia a Vancouver. Montella ha incontrato i giocatori prima dell'allenamento e ha tenuto un breve discorso. La sessione di allenamento è iniziata con la corsa, seguita da esercizi di riscaldamento dinamico e da esercitazioni di passaggio. Divisi in tre gruppi, i giocatori hanno poi lavorato sul controllo di palla e sui passaggi, prima di concludere la sessione con una corsa ad alta intensità. La nazionale proseguirà la preparazione con una sessione di allenamento domani alle 17:15 ora locale.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 18:50 LIVE - Bologna-Inter 2-1, intervallo: squadre a riposo, nerazzurri un po' svagati
- 17:50 Muharemovic: "Dzeko mi vuole all'Inter? Lo ringrazio, però vedremo"
- 17:40 FOTO - Dimarco, Lautaro e Chivu tra i best della Serie A: la premiazione
- 17:31 Bologna, Di Vaio a DAZN: "Vogliamo continuare con Italiano"
- 17:24 Chivu: "Con Mkhitaryan avremo tempo di parlare. Lautaro qui? È giusto"
- 17:19 Bologna, Freuler a DAZN: "Gli alti e bassi ci hanno negato l'Europa"
- 17:18 Diouf a ITV: "Sempre rispetto per la maglia, vinciamo anche oggi"
- 17:12 Diouf a DAZN: "Stagione meravigliosa, ora dobbiamo finirla bene"
- 16:40 D'Aversa: "Nazionale italiana? Le cose non sono migliorate molto"
- 16:20 Vecchi ancora in C ma non con l'Inter U23? È nel mirino della Reggiana
- 16:06 La proposta del critico d'arte Grulli: "Trasformiamo il Meazza in un museo"
- 15:52 Van der Gijp: "Koeman chiamerebbe Dumfries anche infortunato"
- 15:37 Lo Sporting Lisbona mette le mani su una vecchia conoscenza di Chivu
- 15:19 Romano: "Paz, Fabregas parla per conoscenza diretta. Inter non coinvolta"
- 15:08 Luis Henrique, apertura ad una cessione a gennaio. "Queste le condizioni"
- 15:05 fcinInter, per la difesa proposto l'olandese Ryan Flamingo
- 14:55 Under 17, i convocati di Franceschini per l'Europeo: tre gli interisti
- 14:47 Allegri: "Le parole di Marotta devono essere da stimolo per tutto il Milan"
- 14:40 Caressa e il mercato Inter: "Decisiva la sintonia tra Chivu e la società"
- 14:26 Oggi protesta contro il nuovo San Siro. Presente il comico Paolo Rossi
- 14:13 Caressa: "Fabregas duro con Zanetti. Non è amatissimo per queste uscite"
- 14:03 Premier League in pressing su Aleksandar Stankovic. Ma lui vuole l'Inter
- 13:56 Albertosi: "Se mi sono divertito quest'anno? Insomma, c'era solo l'Inter"
- 13:42 Fontana: "Non vedo criticità sull'accordo di programma per San Siro"
- 13:28 Under 20, stangata pazzesca per Alain Taho: otto turni di squalifica!
- 13:22 De Roon critico: "Spazio ai giovani. Palestra il migliore con la Bosnia perché..."
- 13:07 UFFICIALE - Finisce l'avventura al Panathinaikos di Rafa Benitez
- 12:52 Mancini, dribbling con il sorriso: "Io Ct dell'Italia? Prossima domanda"
- 12:29 La moglie di Bastoni: "Ci sono lacrime che nessuno ha visto. Fiera di te"
- 12:22 Podolski dice addio al calcio: l'ex Inter si ritira e compra un club in Polonia
- 11:51 Le carte della VAS sul nuovo San Siro: pronto nel 2031/32, ci sono tre nodi
- 11:31 videoInter verso Bologna, Chivu senza Frattesi. Convocati tanti giovani
- 11:02 Inter-Udinese, incontro positivo per Solet (che dà l'ok): cifre e formula
- 10:58 videoInter in partenza per Bologna: le immagini della squadra
- 10:41 Il Messaggero - Koné, parole d'addio alla Roma. L'Inter sfida altri due club
- 10:34 TS - Lautaro dal 1' a Bologna: vincere per due ragioni
- 10:21 TS - Inter in attesa della decisione di Mkhitaryan e Diouf. Il punto
- 10:09 Toni: "Guardiola? Affascinante vederlo all’Inter, al Milan o alla Juve"
- 09:56 GdS - Il Napoli ci prova per Inzaghi, l’ex Inter rinvia i discorsi: il retroscena
- 09:42 GdS - Inter e altre big su Nico Paz: il Real potrebbe rivenderlo, le cifre
- 09:30 CdS - Tre le cessioni per il 'tesoretto' nerazzurro. Ma Stankovic è divisivo
- 09:09 CdS - Mou aspetta Nico Paz, ma non spaventa l'Inter. E c'è un piano B
- 08:57 GdS - Lautaro sarà il capocannoniere di Serie A con meno gol, l'analogia con Maradona
- 08:40 GdS - Due sole le insicurezze di Chivu per l'11 anti-Bologna
- 08:30 GdS - Inter al lavoro per Koné e Jones. L'inglese ammicca ai nerazzurri
- 08:14 Preview Bologna-Inter - Ultima recita tra arrivederci e addii
- 00:00 Ma che bello è
- 23:50 I numeri della Svizzera per i Mondiali: Akanji si tiene la 5
- 23:35 SI - Il Bologna pensa a Provedel. Inter, c'è un ostacolo
- 23:24 Gosens si lega alla Fiorentina: "Mi ha dato una casa nuova in Italia"
- 23:08 Delusione enorme per Stabile e De Pieri: Bari retrocesso in Serie C
- 23:00 De Vrij, per il momento niente ritorno al Feyenoord. Questioni... di famiglia
- 22:43 Fiorentina-Atalanta, 1-1 a suon di errori. Fischi per i viola dopo la partita
- 22:30 FOTO - Alla scoperta della nuova maglia Inter. E della coccarda speciale
- 22:20 Francia, già decisi i numeri di maglia: ecco la scelta di Thuram
- 22:09 Primo allenamento con vista Mondiale per la Turchia: Calhanoglu a parte
- 22:00 Frattesi, giornata speciale: il nerazzurro in visita al Policlinico Gemelli
- 21:50 È uscito il nuovo libro di Materazzi. Dove i ricordi diventano... interattivi
- 21:35 Tronchetti Provera: "Io e Moratti siamo diventati tifosi di Chivu"
- 21:27 Moratti: "Chivu coraggiosissimo. Cosa mi è piaciuto dell'Inter? Lautaro"
- 21:13 video'Spin the Ball', NBA Europe sfida i giocatori dell'Inter
- 20:59 Podolski saluta il calcio, ma non il Gornik Zabrze: sarà il nuovo proprietario
- 20:30 Primavera - Cesena-Inter, gli Up&Down: Zouin ed El Mahboubi deludono, Kukulis a segno
- 20:23 Furia Carbone: "Fuori per un errore imbarazzante degli arbitri"
- 20:18 Cesena Primavera, Poletti: "Inter buonissima squadra, ma noi molto affamati"
- 20:13 Cesena, Campedelli: "Inter grande squadra, c'è stata anche sofferenza"
- 20:02 Primavera - Il Cesena e l'arbitraggio mettono fine al percorso dell'Inter: nerazzurri sconfitti 2-1
- 19:55 Vilhjálmsdóttir già scalpita: "Non vedo l'ora di vivere le prossime stagioni"
- 19:39 Napoli, Politano: "Preferisco il quarto Scudetto, è stato emozionante"
- 19:28 Scariolo: "Lo Scudetto Inter dominio gratificante. Contento per Chivu"