Con due gol, uno per parte ed entrambi anche piuttosto maldestri, chiudono la stagione Fiorentina e Atalanta, che impattano per 1-1 nella gara del venerdì dell'ultima giornata di questa di Serie A. Partita che vede passare in vantaggio i viola al tramonto del primo tempo, grazie a Roberto Piccoli che lanciato da Rolando Mandragora riesce a liberarsi dalla marcatura di Isak Hien per poi fare partire un sinistro sul quale Marco Sportiello la fa grossa che più grossa non si può mandando praticamente lui la palla in porta. 

Christensen salva, poi Comuzzo tradisce

La formazione di Paolo Vanoli riesce a tenere il vantaggio grazie anche alle parate del danese Oliver Christensen, che però deve capitolare al minuto 82 a causa dell'improvvida deviazione di Pietro Comuzzo su un cross dalla destra di Davide Zappacosta mandato in rete dal centrale viola. A fine partita, i tifosi fiorentini hanno riservato fischi a tutti tranne che a Paolo Vanoli, segnale di una stagione che in casa gigliata vorranno archiviare il più in fretta possibile. 

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 22:43
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.