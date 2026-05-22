La Nazionale francese si porta avanti con il lavoro e già oggi svela quelli che saranno i numeri di maglia che i giocatori di Didier Deschamps indosserranno ai prossimi Mondiali, dove i vicecampioni del mondo in carica debutteranno il 16 giugno contro il Senegal a East Rutherford. La federazione non ha rivelato grandi cambiamenti, a parte nel ruolo di portiere con il numero 23 scelto dal nuovo arrivato Robin Risser. Insieme a lui, Mike Maignan indosserà il numero 16 e Brice Samba il numero 1.

Tikus sceglie il numero più pesante

Guardando invece gli attaccanti Kylian Mbappé, da vero capitano e leader offensivo, indosserà la maglia numero 10, come già fatto dai Mondiali del 2018, mentre Marcus Thuram si farà carico della pesante responsabilità della numero 9. Il vincitore del Pallone d'Oro Ousmane Dembélé indosserà la numero 7. La nazionale francese si riunirà al centro di allenamento di Clairefontaine il 28 maggio per il ritiro pre-torneo, prima della partenza per i Mondiali del 2026 il 9 giugno, il giorno dopo la seconda amichevole contro l'Irlanda del Nord.

I numeri della nazionale francese:

1 - Brice Samba (Rennes)

2 - Malo Gusto (Chelsea)

3 - Lucas Digne (Aston Villa)

4 -Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

5 - Jules Koundé (FC Barcelona)

6 - Manu Koné (AS Roma)

7 - Ousmane Dembélé (PSG)

8 - Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

9 - Marcus Thuram (Inter)

10 - Kylian Mbappé (Real Madrid)

11 - Michael Olise (Bayern Monaco)

12 - Bradley Barcola (PSG)

13 - N’Golo Kanté (Fenerbahçe)

14 - Adrien Rabiot (AC Milan)

15 - Ibrahima Konaté (Liverpool)

16 - Mike Maignan (AC Milan)

17 -William Saliba (Arsenal)

18 - Warren Zaire-Emery (PSG)

19 - Théo Hernandez (Al Hilal)

20 -Désiré Doué (PSG)

21 - Lucas Hernandez (PSG)

22 - Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

23 - Robin Risser (Lens)

24 - Rayan Cherki (Manchester City)

25 - Maghnes Akliouche (Monaco)

26 - Maxence Lacroix (Crystal Palace)