Visite speciali per il gruppo delle Inter Legends impegnato nel The Soccer Tournament nella Carolina del Nord: a salutare i nerazzurri è arrivato nientemeno che uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni della storia della NBA, vale a dire il playmaker dei Golden State Warriors Chris Paul, cinque volte nominato miglior assist man del campionato e dodici All Star Game al suo attivo, oltre a due ori olimpici con gli Stati Uniti. Ad accoglierlo è Marco Materazzi, che gli regala una maglia personalizzata dell'Inter col numero 3 e gli strappa una professione di tifo: "Se adesso sono interista? Assolutamente sì", ha dichiarato The Point God.