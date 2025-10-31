Verona e Inter si sfideranno domenica all'ora di pranzo per la decima giornata di Serie A. HellasLive fornisce aggiornamenti serali sul numero di spettatori presenti al Bentegodi: sono previsti più di 27.000 spettatori. Il settore ospiti è esaurito: sono stati venduti 3243 biglietti. Ci sarà dunque una grande atmosfera di tifo su entrambi i lati.