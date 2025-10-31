Il Verona potrebbe risvegliare la fame, sopita da un po' di tempo, di reti di Lautaro Martinez. Anche perché il capitano nerazzurro con gli scaligeri vanta dei buoni precedenti: tra le 16 squadre contro cui il Toro ha disputato almeno 500 minuti in Serie A, quella scaligera è la seconda contro cui vanta la miglior media minuti/gol.

L'attaccante argentino ha infatti realizzato sei reti in 596 minuti contro i gialloblù, una ogni 99, rapporto superiore solamente a quello avuto finora contro il Cagliari (73).