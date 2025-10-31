L'Inter ha intenzione di rinforzare la difesa con un nuovo innesto già nel mercato di gennaio. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, mettendo in cima alla lista degli obiettivi Marc Guehi, 25enne inglese del Crystal Palace che andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Il club nerazzurro vorrebbe strapparlo a zero, ma c'è anche la forte concorrenza di Barcellona, Bayern Monaco e il Liverpool, a cui è stato vicinissimo in estate. "Lui ha scelto di non rinnovare ed è facile immaginare che in estate si scatenerà un’asta a cui i nerazzurri non intendono partecipare - scrive la rosea -. L’unica strada potrebbe essere anticipare il suo sbarco in Italia a gennaio, magari puntando a un’operazione più ampia in cui inserire Bisseck. Ma per ora sono solo suggestioni".

Tra i possibili affari a costo zero c'è anche Dayot Upamecano, 27enne francese che si avvicina alla fine dell'accordo con il Bayern Monaco, ma attenzione anche ad altri profili: la dirigenza interista monitoria Mario Gila della Lazio e Oumar Solet dell’Udinese (entrambi in scadenza nel 2027), oltre a Tarik Muharemovic del Sassuolo e Joel Ordonez del Bruges, valutato circa 30 milioni.