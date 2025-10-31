Da non escludere la conferma di Bisseck e possibile riposo per Bastoni e uno tra Calhanoglu e Barella. Queste le informazioni di oggi del Corriere dello Sport circa la probabile formazione dell'Inter in vista della trasferta di domenica a Verona.

Prima del Kairat in Champions e della Lazio a San Siro, ultimo match pre sosta, i nerazzurri giocano al Bentegodi contro un avversario che su quel campo ha già fermato la Juventus. Thuram ieri è tornato parzialmente in gruppo e non è affatto scontata la sua convocazione, quindi Chivu dovrà gestire l'attacco ancora solo con Lautaro, Bonny ed Esposito. "Nella logica delle rotazioni, il più certo di una maglia da titolate sembra essere il francese, partito in panchina contro la Fiorentina - si legge -. Restano da capire, invece, le condizioni di Lautaro, che con la Viola non ha brillato particolarmente. Non che abbia accusato qualche problema, ma potrebbe essere stanco, visto che ha sempre giocato dall’inizio nelle ultime 8 uscite, tra cui le 4 dopo la sosta. Quella al Bentegodi è comunque una trasferta delicata e, tenuto conto dello scontro diretto tra Milan e Roma, tornare a Milano con 3 punti è di fatto obbligatorio. Ce n’è abbastanza, quindi, per immaginare che Lautaro faccia un altro sforzo domenica, per poi aver modo di tirare il fiato in Champions. La sfida con il Kairat Almaty, sulla carta l’avversario più debole degli 8 sul cammino europeo dell’Inter, potrebbe dunque essere la prima occasione per lanciare nell’undici titolare il tandem Bonny-Esposito".

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro.