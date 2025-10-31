La nona giornata di Serie A Enilive 2025/26, disputata in un turno infrasettimanale, ha registrato su DAZN quasi 5 milioni di audience fermandosi a 4.896.392, risultando la giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni. Tra le sfide disputate da martedì a giovedì sera, solamente il match tra Atalanta e Milan ha superato quota 1 milione di spettatori. Ascolti più bassi per le gare di Juventus e Napoli – a causa della programmazione fissata per il tardo pomeriggio – e per il match Inter-Fiorentina, complice la co-esclusiva di Sky: sono stati 677.736 gli spettatori che hanno assistito al match sulla piattaforma streaming.