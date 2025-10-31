Riyad Idrissi è un esterno classe 2005 che si sta ben disimpegnando con il Cagliari. I sardi hanno già respinto le due proposte di Udinese e Genoa. Secondo quanto riferisce Sportitalia, le big apprezzano il giocatore del Cagliari, in modo particolare Inter e Napoli. Anche il Parma ci aveva provato lo scorso gennaio, trovando il muro di Giulini.