Dario Canovi, decano degli agenti sportivi italiani, ha cambiato idea rispetto al numero di squadre che possono avanzare la loro candidatura nella corsa allo scudetto: "All'inizio pensavo potessero lottare soltanto Milan e Napoli, dopo nove giornate si può dire che anche l'Inter e la Roma sono in corsa. Soprattutto se i giallorossi dovessero rinforzare certi ruoli. Hanno un grande allenatore e un grande pubblico", le sue parole in esclusiva per Tuttomercatoweb.com.