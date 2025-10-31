Continua il cammino della Nazionale italiana Under 16 che, dopo aver pareggiato con l’Under 17 del Galles a ottobre a Ferentino, tornerà in campo per un doppio test match contro i pari età dell’Ucraina martedì 4 novembre (ore 15, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 6 novembre (ore 11), entrambe le gare in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Per l'occasione, il tecnico Manuel Pasqual ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno lunedì 3 novembre al CTF.

L’ELENCO DEI CONVOCATI: 

Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza);
Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Lorenzo Dattilo (Roma), Owen Jordan Deffo Tchinda (Bologna), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Tommaso Mantovani (Empoli), Alberto Samà (Juventus);
Centrocampisti: Jody Ardeni (Bologna), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Noham Blandina (Club Brugge), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Abdou Samath Seye (Milan);
Attaccanti: Fortune Erhunmwun Egharevba (Hellas Verona), Michele Elena (Lazio), Giuseppe Pipitò (Juventus), Matteo Rolando (Juventus), Pietro Salvai (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).

Sezione: Giovanili / Data: Ven 31 ottobre 2025 alle 16:28 / Fonte: figc.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print