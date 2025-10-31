Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa come nuovo allenatore della Juventus e fissa gli obiettivi stagionali. La speranza del tecnico di Certaldo è si poter rientrare nella lotta scudetto: "Io spero di poter rientrare nel giro scudetto, perché no? Le intenzioni devono essere al massimo, perché abbiamo giocato 9 partite e mancano 29 alla fine del campionato - le sue parole -. Io ne ho viste di tutti i colori in 30 anni di professione. Io non vedo perché mi debba accontentare e tenterò di metterci ancora più mano. Poi valuteremo cosa saremo riusciti a fare. Io ho assoluto rispetto del valore dei giocatori".

Spostando poi il discorso sul match di domani contro la Cremonese, Spalletti cita anche le competitor nella corsa al tricolore nominando il Napoli e l'Inter: "Ho visto molte partite del nostro campionato. Ho visto l'ultima partita del Napoli che ha avuto delle difficoltà e dell'Inter, che ha perso un paio di partite e le ritengo le più attrezzate. Noi non possiamo essere presuntuosi di niente e non dobbiamo avere nessun tipo di slogan. Noi dobbiamo lasciare il rumore del pallone che scivola sull'erba. Questo è il modo corretto di parlare".