Una classifica marcatori mai vista: in cima solo centrocampisti, tra i quali l'interista Hakan Calhanoglu. Il turco è già a quota 5 reti in campionato, al pari di Orsolini che però di mestiere fa l'ala: già eguagliato il numero di gol dello scorso campionato in 29 presenze.

"Il regista dell’Inter, dopo un’estate complessa in cui è spesso stato accostato più lontano dall’ambiente nerazzurro che dentro il progetto-Chivu, si conferma invece preziosissimo non solo nell’economia del gioco del nuovo tecnico - e questa non è una novità -, ma ancora una volta sul piano realizzativo - sottolinea la Gazzetta -. A certificarlo c’è la doppietta trovata dal turco mercoledì scorso contro la Fiorentina che ha confermato la lucidità di Hakan sotto porta, perché il doppio centro con la Viola si accoda ai rigori trasformati contro Napoli in campionato e Saint-Gilloise in Champions League negli ultimi 10 giorni. La potenza di fuoco di Calhanoglu sta tutta lì, nei due graffi con cui ha spedito all’inferno la squadra di Pioli: glaciale dal dischetto, devastante da fuori area. Sono infatti 18 i gol segnati dalla distanza dal turco, il migliore in Italia in questo fondamentale (insieme a Malinovksyi) da quando ha esordito in Serie A".