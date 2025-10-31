Anche se la maggior parte delle attenzioni per il centrocampo del futuro sono rivolte alla crescita di Aleksandar Stankovic, appena eletto miglior giocatore del campionato belga e protagonista con la maglia del Bruges anche in Champions League, gli osservatori dell'Inter non perdono di vista un altro ragazzo che sta facendo molto bene alla prima vera esperienza ad alto livello. Si tratta di Ebenizer Akinsanmiro, trasferitosi al Pisa l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro a favore dei toscani e controriscatto a favore dei nerazzurri di Milano.

Classe 2004, il centrocampista nigeriano è ormai diventato un punto fermo nella mediana di Alberto Gilardino, arrivando a essere spesso tra i migliori sul rettangolo di gioco e impressionando anche in partite dall'elevato coefficente di difficoltà, come la recente trasferta a San Siro contro il Milan. Piede mancino, tecnica ma anche tanta corsa, sta sfruttando appieno lo step con la maglia della Sampdoria la scorsa stagione, un'annata deficitaria per la squadra ma molto utile al ragazzo di Lagos.

In occasione di Pisa-Lazio, disputata ieri sera all'Arena Garibaldi, secondo quanto appurato da FcInterNews.it sugli spalti era presente anche un osservatore dell'Inter proprio per tenere d'occhio la prestazione di Akinsanmiro, entrato solo nella ripresa al 65' al posto di Marius Marin e autore di una prova solida, nel rispetto delle indicazioni dalla panchina. Al contempo, lo scout nerazzurro ha valutato anche le prestazioni di due giocatori della Lazio, Adam Marusic (33), potenziale parametro zero e Mario Gila (25), che rientra sempre tra i difensori presi in considerazione per la prossima stagione anche se ultimamente la pista sembra essersi un po' raffreddata.