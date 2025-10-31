Il sito specializzato Transfermarkt ha voluto stilare una curiosa classifica nella quale ha messo in fila le coppie di fratelli più preziose del calcio europeo. Una graduatoria che vede primeggiare il duo formato da Jude e Jobe Bellingham, che insieme raggiungono 210 milioni di euro. Dietro di loro, ecco i fratelli Kylian ed Ethan Mbappé che totalizzano 185 milioni di euro, davanti ad un altro tandem di francesi, ovvero Marcus e Khéphren Thuram, con 115 milioni di euro.
Tra gli italiani, primeggiano Federico e Christian Dimarco, che superano di appena 225mila euro Moise e Giovanni Kean, quest'ultimo punta del Poggibonsi. Terzo esposito per un trio: Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio Esposito che arrivano a 46 milioni di euro. Una somma che però, visti i numeri del più piccolo dei tre, attaccante dell'Inter, sembra destinata a salire in breve tempo.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
