Il botta e risposta del post Maradona tra Beppe Marotta e Antonio Conte è uno degli argomenti toccati da Renzo Ulivieri durante l'intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "In linea di massima in passato ci avevano sempre detto che a un presidente risponde solo un pari grado, ma i tempi sono cambiati - il pensiero del presidente dell'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) -. Quello che ha detto Conte è una dichiarazione da dirigente, ma lui non si è mai tirato indietro di fronte alle responsabilità".